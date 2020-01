Ivo Pinto é reforço do Famalicão, por empréstimo do Dínamo de Zagreb. O lateral-direito reforça uma posição deficitária no plantel de João Pedro Sousa, que só tinha um lateral-direito de raiz: Lionn.

Ivo Pinto, de 30 anos, regressa a Portugal, depois de sete épocas e meia no estrangeiro. Esta temporada, voltou ao Dínamo de Zagreb, onde conquistou três títulos de campeão da Croácia, entre 2013 e 2016, mas a segunda passagem pelo clube não foi tão rica como a primeira. Foi utilizado em, apenas, oito jogos.

Formado no FC Porto, Ivo Pinto chegou a fazer um jogo pela equipa principal. Foi cedido a Gil Vicente, Vitória de Setúbal e Covilhã, antes de se transferir para o Rio Ave. Nunca jogou pelo clube de Vila do Conde, que o cedeu a Leiria e Cluj, da Roménia. Após o sucesso na Croácia, o lateral rumou a Inglaterra para representar o Norwich, clube pelo qual se estreou na Premier League e pelo qual venceu o Championship, na época passada.

Ivo Pinto é o segundo reforço de inverno confirmado pelo Famalicão, depois de garantida a contratação de Ibrahim Cissé, central ex-Nice.