Estoril confirma saída de Tiago Fernandes e novo treinador

O Estoril anunciou a rescisão de contrato com Tiago Fernandes e a subida do treinador Pedro Duarte, que treinava a equipa sub-23, tal como Bola Branca avançou.

Em comunicado, o Estoril informou "que chegou a acordo com o treinador Tiago Fernandes para a revogação do contrato de trabalho que o ligava ao clube. Pedro Duarte, até aqui treinador da equipa de sub-23, assume a partir de hoje o comando técnico da equipa principal".

O treinador de 38 anos chegou ao Estoril no início da época com o objetivo de lutar pela subida de divisão, mas a equipa canarinha ocupa o 8º lugar da II Liga, com 22 pontos, a dez de um lugar de subida, e segue numa série de cinco jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas. A derrota, em casa, contra o Feirense, ditou o fim do percurso de Tiago Fernandes no Estoril.