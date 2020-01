Alex Telles foi considerado o melhor defesa da I Liga no mês de dezembro. O lateral do FC Porto foi eleito com 20,83% dos votos dos treinadores. Alex foi totalista nos três jogos disputados pelo FC Porto nesse mês, tendo somado um golo e duas assistências.

O brasileiro levou a melhor sobre Rúben Dias (16,67%) e Grimaldo (14,58%), ambos do Benfica.