Jorge Fernandes imune ao "despedimento coletivo" no Kasimpasa

Jorge Fernandes não faz parte do grupo de jogadores a que o presidente do Kasimpasa deu ordem de dispensa. A Renascença apurou, junto do representante do jogador, Hélio Martins, que o central emprestado pelo FC Porto está imune à revolução que Turgay Ciner pretende operar.

O desempenho do clube - 14.º classificado na liga turca, um ponto acima da zona de despromoção - motivou a ira do dirigente. A equipa está em estágio, durante a pausa de inverno, em Antalya, e Jorge está incorporado no grupo.

O outro português do Kasimpasa, Ricardo Quaresma, também não faz parte da lista de dez jogadores dispensados, mas o extremo pode deixar o clube, em janeiro, para se transferir para outro emblema. Quaresma tem sido associado à possibilidade de se mudar para o Santos, treinado por Jesualdo Ferreira.

Jorge, de 22 anos, reforçou o Kasimpasa no último verão, por empréstimo do FC Porto, depois de uma época e meia no Tondela. O central tem 14 jogos realizados pelo Kasimpasa.