Jesualdo aterra no Brasil com ambição de levar Santos ao título

Jesualdo Ferreira chegou ao Brasil, esta terça-feira, e entrou com um discurso ambicioso. Consciente do desafio difícil que tem pela frente, o treinador português manifesta ambição de "conseguir que o Santos seja ainda melhor do que foi na época passada". O objetivo é, portanto, ser campeão do Brasil, uma vez que o Santos foi segundo classificado na última época.

Antes de atravessar o Atlântico, Jesualdo jantou com Jesus. Sem querer revelar grandes pormenores da "converda de amigos", o treinador assegurou que a única coisa que falaram sobre o Santos foi de Gustavo Henrique. "Eu disse-lhe que acabei de chegar e ele já me está a tirar um jogador", graceja.

O central, de 26 anos, foi associado a interesse do FC Porto e do Sporting, mas acabou por assinar pelo Flamengo. Sobre reforços para a sua equipa nem uma palavra. Questionado sobre se Quaresma pode acompanhá-lo em São Paulo, Jesualdo respondeu que sobre mudanças na equipa ainda vai falar com os dirigentes.