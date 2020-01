Guarín tem proposta para reforçar clube de Marcel Keizer

Fredy Guarín tem proposta para jogar nos Emirados Árabes Unidos, no Al Jazira, de Marcel Keizer. A notícia é avançado pela imprensa daquel território. O médio colombiano, antigo jogador do FC Porto, tem 33 anos e é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Vasco da Gama, do Brasil.

Guarín esteve apenas três meses no clube carioca, onde chegou proveniente do Shanghai Shenhua, da China. O Al Jazira é terceiro classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos e está a seis pontos do líder Al Ain. Keizer regressou ao clube em outubro de onde se transferiu para o Sporting, depois de ter sido despedido dos leões. Substituiu o seu compatriota Jurgen Streppel.

Guarín esteve no FC Porto entre o verão de 2008 e o inverno de 2012. Saiu para o Inter e em 2016 transferiu-se para a China.