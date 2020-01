Fulham contrata Ivan Cavaleiro ao Wolverhampton

O Fulham anunciou, esta terça-feira, que acionou a opção de compra que detinha sobre o passe de Ivan Cavaleiro. O avançado português estava em Craven Cottage, desde o início da época, por empréstimo do Wolverhampton, mas agora fica com contrato definitivo até 2024.

O internacional português, de 26 anos, tem sido um jogador importante na campanha do Fulham no Championship. Tem cinco golos, em 26 jogos, e tem ajudado a equipa a manter-se nos lugares cimeiros. Os londrinos estão no 5.º lugar, a dez pontos de um lugar de acesso direto à Premier League.

Ivan Cavaleiro cumpre a quarta época em Inglaterra e foi um dos jogadores que esteve na subida do Wolverhampton à Premier League. Formado no Benfica, chegou a fazer 20 jogos pela equipa principal, antes de ser cedido ao Deportivo da Corunha. Em 2015 transferiu-se para o Mónaco, por 15 milhões de euros.

Os valores da transferência do Wolverhampton para o Fulham não foram divulgados, mas o Benfica terá direito a receber a percentagem relativa ao mecanismo de solidariedade, como clube formador do atleta.