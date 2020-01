Dabbur desviado do Sporting pelo Hoffenheim

Moanes Dabbur é jogador do Hoffenheim. O ponta de lança, associado ao Sporting, deixa o Sevilha e assina até 2024 pelos alemães. A experiência em Espanha durou meia época. Contratado ao Red Bull Salzburgo, onde na época passada fez 37 golos, o avançado foi utilizado em nove jogos, por Lopetegui, e marcou três golos.



Os clubes não divulgaram os valores da transferência, mas a imprensa indica que Dabbur é a contratação mais cara da história do Hoffenheim e que ficou concluída por 12 milhões de euros. O Sevilha pagou 15 milhões ao Red Bull Salzburgo no verão.

O ponta de lança continua, para já, em Espanha. Junta-se ao novo clube em Marbella, onde o plantel realiza o estágio de inverno. O internacional israelita, de 27 anos, deixa o 4.º classificado do campeonato espanhol e assina pelo 7.º da Bundesliga.

Com a saída de Dabbur, Lopetegui abre uma vaga para um novo ponta de lança. Nos últimos dias, a imprensa tem noticiado a possibilidade do Sevilha tentar a contratação de Raúl de Tomás, do Benfica.