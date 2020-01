Como se joga futebol em zona de incêndios? "Cada vez que há treino, temos de verificar a qualidade do ar"

Alfredo Esteves é treinador dos sub-13 e coordenador da academia do Wollongong Wolves, clube da zona de Nova Gales do Sul, uma das mais afetadas pelos incêndios na Austrália. O luso-timorense revela, em entrevista à Renascença, que a qualidade do ar ameaça a realização de todos os treinos.

"Tem sido difícil treinar. Começámos os treinos em novembro e os fogos começaram logo em setembro ou outubro. As coisas tornaram-se piores desde que começou o verão. Houve dias em que tivemos de cancelar o treino porque a qualidade do ar não era favorável para treinar 'outdoors'. Neste momento, cada vez que há treino marcado, temos de verificar se a qualidade do ar é boa, até porque podemos por as crianças em perigo, alguns têm asma ou outros problemas respiratórios", começa por contar.



"Estamos constantemente a respirar fumo"

Alfredo Esteves foi internacional por Timor Leste. Ao longo da sua carreira como jogador representou Gafanha, Tocha, Oliveira do Bairro e Desportivo de Aves, em Portugal. No estrangeiro, passou pelos Estados Unidos e Itália antes de se mudar para o futebol australiano, em 2007, para o Wollongong. Terminou carreira em 2010, ficou no país e na estrutura do clube.

O ex-jogador fala de "semanas muito difíceis" numa zona próxima à que vive: "Tem sido impressionante, uma verdadeira catástrofe. Vivo a uma hora de distância da zona dos fogos na Costa Sul e é inacreditável como está a destruir grande parte do país, as pessoas que já perderam a vida e as casas que já foram queimadas. Tem sido muito difícil estarmos aqui tão perto. Têm sido dias e semanas difíceis, desde que se perdeu o controlo dos fogos".

"Estamos a norte da zona mais afetada. Nestas últimas duas semanas temos tido cinzas a entrar pela janela. Estamos constantemente a respirar fumo, os carros estão cheios de cinzas. Sente-se bastante. Nos últimos dois dias choveu um pouco e acalmou", conta.