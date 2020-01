Brescia contrata internacional finlandês

Simon Skrabb está em Itália para realizar exames médicos e assinar pelo Brescia. De acordo com a imprensa italiana, o médio-ofensivo custa 2,8 milhões de euros, mais bónus por objetivos.

Skrabb tem 24 anos, é internacional finlandês e desde 2014 que joga no futebol sueco. Terminou a terceira época no Norrkoping, 5.º classificado do campeonato. Skrabb fez 34 jogos e marcou quatro golos.

O esquerdino será oficializado em breve como reforço do Brescia, penúltimo classificado da liga italiana.