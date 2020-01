Arda Turan devolvido ao Barcelona

Arda Turan é menos um jogador com que o Sporting tem de se preocupar, quando defrontar Istambul Basaksehir, nos 16 avos de final da Liga Europa. O clube turco anunciou, esta terça-feira, a resolução do contrato de empréstimo e o regresso do médio ao Barcelona, clube com o qual tem contrato até ao final da época.

Arda Turan foi pouco utilizado esta época no Basaksehir. Utilizado em 12 jogos, foi titular apenas três vezes. Aos 32 anos regressa ao Barça, mas não deverá ser inscrito pelo clube.

Na Turquia é levantada a possibilidade de Arda Turan regressar ao Galatasaray, emblema onde se formou e onde se destacou.