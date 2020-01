​A subida do petróleo

A subida do preço do petróleo não é, naturalmente, a principal preocupação quanto à escalada de violência entre os EUA e o Irão. O facto de Trump não ter qualquer estratégia de longo prazo na qual inserir a sua decisão de liquidar o segundo homem mais poderoso do Irão permite esperar tudo da nova e perigosíssima situação no Médio Oriente.



Por exemplo, era manifesta intenção do presidente dos EUA retirar do Médio Oriente os soldados americanos que ainda ali permanecem. Mas agora mandou para lá mais 3 500 militares… E ameaçou o Iraque com “sanções nunca vistas” se este país expulsar os soldados americanos.

Ora o encarecimento do “crude” já ultrapassou os 70 dólares no barril de “brent”, tendo começado este ano a menos de 66 dólares. Mas esta subida é suscetível de se acentuar muito se, como é provável, o Irão concretizar ações de retaliação. O que prejudicaria a economia mundial, incluindo a portuguesa, e alargaria o défice externo, que infelizmente regressou ao nosso país.

As perspetivas são pessimistas porque uma boa parte das possíveis retaliações do Irão tem a ver com o mercado petrolífero global. Teerão poderá atingir a produção de petróleo da Arábia Saudita, como já aconteceu em setembro passado, mas agora em escala maior. Outra hipótese será tentar bloquear o estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do transporte mundial de petróleo. E seja o que for que venha a acontecer no Iraque, outro importante exportador petrolífero, serão de recear ali limitações à produção e venda de “crude” – o mesmo se poderá dizer sobre os Emiratos Árabes Unidos e o Qatar.

Não confundir um possível – infelizmente provável – encarecimento do “crude” por causa da escalada EUA-Irão com o pequeno aumento na gasolina e no gasóleo (menos de um cêntimo por litro) vendido em Portugal. Neste caso trata-se de cumprir uma louvável diretiva europeia de 2009, que eleva a incorporação de biocombustível (etanol, biodiesel, etc.) para 10% por litro em 2019, de maneira a atenuar a emissão de gases com efeito de estufa. Portugal tinha-se atrasado nesta medida de descarbonização, parece que para não se distanciar mais de Espanha, que também se atrasou na matéria. A descarbonização é positiva, já a possibilidade de um novo choque petrolífero é muito preocupante para nós, portugueses.