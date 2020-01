OE 2020. "PS destrunfou a esquerda"

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que o "PS destrunfou a esquerda". O comentário surge a propósito das negociações entre o PS e o Bloco de Esquerda e PCP, tendo em vista um acordo que permita a aprovação do Orçamento do Estado para 2020.

“É difícil perceber o que é que vamos ter nos cartazes do PCP e do Bloco de Esquerda a dizer o que conseguiram impor ao Governo”, explica o comentador.

João Taborda da Gama considera ainda que “ainda há um fantasma” que não está excluído de todo que é a hipótese de acordos pontuais com o PSD.

Já para o socialista Fernando Medina, as negociações decorrem normalmente e não identifica qualquer problema. “Acho que o Orçamento vai passar e vai passar já na sexta-feira”.



Medina sublinha que este ano o Orçamento do Estados está a negociado de forma diferente.

"Antes os orçamentos eram negociados antes de serem entregues. Desta vez, António Costa e o Governo fizeram questão de ouvir e adaptaram a entrega do Orçamento e depois então fazer essa negociação", argumenta.

Esta terça-feira, António Costa retoma as negociações com delegações do Bloco de Esquerda e do PCP tendo em vista a aprovação do Orçamento do Estado para 2020.