Quanto gastaram os portugueses no Natal? Um valor recorde, diz SIBS

O dia 23 de dezembro foi o mais movimentado de 2019 na rede Multibanco, anunciou esta terça-feira a SIBS, segundo a qual os portugueses gastaram no período do Natal e Ano Novo o valor recorde de 8.000 milhões de euros.

De acordo com os indicadores divulgados pela SIBS, entre os dias 1 de dezembro de 2019 e 2 janeiro de 2020 foram realizadas nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco mais de 126 milhões de compras, no valor de cerca de 5.000 milhões de euros, e efetuados nos caixas automáticos 40 milhões de levantamentos, no valor de cerca de 3.000 milhões de euros.

Estes números correspondem a um aumento de 8,5% no número total de operações processadas pela gestora da rede Multibanco face ao período homólogo.

Segundo a SIBS, o valor médio das compras efetuadas no Natal e Ano Novo foi de 38 euros, enquanto o dos levantamentos foi de 75 euros, tendo o pico das operações ocorrido às 11h57 do dia 24 de dezembro, no Natal, e às 11h03 de 31 de dezembro, no Ano Novo.

O dia 23 de dezembro aumentou 48% face à média diária do período das festas de 2019, enquanto a 30 de dezembro o acréscimo foi de 17%.

O setor dos 'jogos, brinquedos & puericultura' apresentou o maior crescimento no período das festas face à média anual (mais 2,3 vezes), seguido da 'perfumaria & cosmética' (mais 2,2 vezes), da 'decoração & artigos para o lar' (mais 1,8 vezes), da 'moda & acessórios' (mais 1,7 vezes) e dos 'media' (mais 1,5 vezes).