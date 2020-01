Weigl elegível para a estreia com o Desportivo das Aves

Bruno Lage poderá utilizar Julian Weigl no jogo desta sexta-feira, na Luz, diante do Desportivo das Aves, a contar para 16ª jornada da Liga. O alemão chegou no final da passada semana a Lisboa e aguardava-se o certificado internacional para que pudesse ser utilizado nas competições oficiais.

A Liga confirmou a inscrição do médio, contratado pelo Benfica ao Borussia de Dortmund, mas faltava o documento que foi agora enviado pela federação alemã, segundo apurou Bola Branca e que fecha o processo de transferência.

Para Weigl jogar já, o certificado internacional teria de chegar até às 12h00 de quinta-feira. Algo que, apurou a Renascença, já aconteceu. O médio, de 24 anos, pode mesmo ser a surpresa do onze, no lugar de Adel Taarabt, que cumprirá um jogo de castigo após ter visto quinto amarelo da época em Guimarães.

Julian Weigl assinou pelos encarnados até 2024 e tem uma cláusula de 100 milhões de euros.