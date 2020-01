Petit considera que Aves é o adversário "ideal para a estreia de Weigl"

Petit considera que o jogo com o Desportivo das Aves é o ideal para a estreia de Julian Weigl, médio contratado ao Dortmund. Em Bola Branca, o antigo jogador do Benfica, que também jogou na Alemanha, realça que o facto de ser uma partida no Estádio da Luz pode facilitar a integração de Weigl.

"Acredito que o Weigl se pode estrear contra o Desportivo de Aves, em virtude de o Benfica jogar em casa porque a adaptação é mais fácil perante os adeptos", observa Petit. O treinador, atualmente sem clube, acredita que o alemão "pode trazer muita qualidade na saída de bola".

"É um jogador inteligente, com bom passe curto e bom passe longo. É um jogador que se posiciona bem, tanto na fase de construção como na fase de reação à perda de bola. Tenho oportunidade de acompanhar o futebol alemão e vi alguns jogos do Weigl, pelo que acredito que vai acrescentar qualidade ao Benfica", afirma.

Boas dores de cabeça para Lage

Com a chegada do internacional alemão, Petit entende que vão aumentar as boas dores de cabeça para Bruno Lage



"Para aquela posição, o Benfica ainda tem Florentino, Gabriel, o próprio Samaris, que é um jogador que está em Portugal há alguns anos e já ganhou muitos títulos. Será uma boa dor de cabeça para o Bruno Lage", sublinha.



Luta a dois pelo título

Nestas declarações, Petit resume a luta do título a Benfica e FC Porto. Nas próximas jornadas os encarnados defrontam Sporting e FC Porto, mas o antigo jogador entende que ainda será cedo para encarar estas partidas como decisivas para o desfecho final do campeonato.



"É uma luta a dois pelo título. Já nos últimos anos tem sido assim e este ano ainda é mais destacado, em função da diferença pontual para o Sporting e até para o Sporting de Braga. Vai ser uma luta a dois até ao final da época. Penso que ainda há muitos pontos a disputar. As equipas estão recheadas de bons valores, bons treinadores e bons jogadores. Acredito que ainda haverá perda de pontos, até porque o campeonato está muito competitivo, o que é bom para o futebol português", concluiu.