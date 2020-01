As palavras de Bruno Lage sobre Raúl de Tomás nos últimos meses

Raúl de Tomás prepara-se para deixar o Benfica para assinar pelo Espanhol, a troco de 20 milhões de euros, mais dois por objetivos. O ponta-de-lança tem perdido espaço nas opções de Bruno Lage, que ao longo dos últimos meses sempre mostrou que contava com o jogador e que pediu tempo para que o espanhol se adaptasse ao clube.

"Estamos a jogar com quantos avançados? Se meter o Raúl a jogar, a diferença é de três milhões. Meto 17 milhões no banco ou fora da convocatória. É o equilíbrio. O mais importante é que todos trabalhem bem, independentemente do valor que custaram. Não é fácil encontrar um ponta-de-lança que chegue ao Benfica e que se afirme. Temos dois num passado recente, o Jonas e o Vinícius. Todos os outros precisaram de tempo para se adaptar. Estamos confiantes. Todos têm que continuar a trabalhar para, na oportunidade, mostrarem o seu valor", disse, em conferência de imprensa, a 17 de dezembro.

Antes, a 4 de novembro, Lage admite que via Raúl de Tomás tranquilo e a trabalhar para agarrar a oportunidade e marcar golos.

"Temos que estar sempre a refletir e a pensar na ação seguinte. É essa a nossa maneira de trabalhar e é isso que tentamos passar aos nossos jogadores, que eles olhem sempre para as diversas situações de uma forma equilibrada. E eu vejo o Raúl tranquilo. É verdade que quando não se marca golos, isso pode influenciar um ou outro comportamento, mas por aquilo que tenho visto nos treinos, não afeta. Ele e o Seferovic estiveram 15 minutos a fazer exercícios de finalização e, depois, de dinâmica coletiva. Todos trabalham para estarem preparados quando merecerem uma nova oportunidade de jogar. Agora, eu, enquanto líder, tenho de olhar ao rendimento coletivo da equipa e a cada momento escolher o onze certo para garantir um bom jogo, uma boa exibição e os três pontos", explica.

"Disse-lhe para trabalhar como uma besta"

A 21 de dezembro, o técnico mostrou que mantinha grande confiança em Raúl de Tomás, quando confrontado com os rumores que o associavam ao Rayo Vallecano.

"Os golos são sempre importantes, principalmente para os pontas de lança. Não conto com o Raul a partir de janeiro, conto com ele desde o início, em que observámos um jogador com talento para fazer parte do nosso plantel. Digo-lhe para trabalhar diariamente como uma besta, como dizem os espanhóis, e não desistir de triunfar num clube com a dimensão do Benfica. Isto é como pais para filhos, por vezes protegemos os nossos filhos e levamo-los para as zonas de conforto, mas não os estamos a ajudar. Continuamos a apostar nele e estamos muito confiantes nele. Se o antigo treinador dele está com vontade de pegar no carro e vir cá, não sei se isso não será aquilo que um pai faz a um filho quanto à zona de conforto", disse, após RDT marcar ao Vitória de Setúbal.

A 31 de dezembro, o treinador do Benfica explica que "espera tudo" de Raúl de Tomás, em entrevista ao jornal "A Bola": "Espero tudo do Raúl. Foi um jogador que nós acompanhamos e fizemos muita força para vir jogar connosco. Temos de esperar tudo de bom do Raúl. . É eles continuarem a trabalhar e em cada momento que lhes é dada uma oportunidade estarem presentes porque a equipa precisa de toda a gente. Amanhã surge uma lesão, surge um castigo e eles têm de estar preparados e só se consegue treinando bem".

O início da seca de golos

A 14 de setembro, após a vitória do Benfica no Estádio da Luz contra o Gil Vicente, em que RDT não conseguiu marcar, Bruno Lage afirmou o seguinte.

"É como fazer o avião para a papinha e depois tirar da boca. Eram dois golos feitos, só encostar e acabar com a conversa. E aparece um adversário a tirar o golo. O Benfica é uma das equipas mais concretizadoras da Europa, como disse Vítor Oliveira. O Raúl de Tomás e Seferovic têm feito golos nos treinos. Estamos confiantes no rendimento deles", disse.



RDT deverá deixar o Benfica para regressar ao campeonato espanhol. O Espanhol, de Barcelona, vai pagar 20 milhões de euros por 80% do passe, mais 2,5 milhões de euros em bónus.

De Tomás arrancou a época como titular, mas foi perdendo espaço devido à ausência de golos. No total, apontou apenas três golos em 17 jogos disputados: contra o Zenit, na Liga dos Campeões, frente ao Vizela, na Taça de Portugal, e contra o Vitória de Setúbal, na Taça da Liga.