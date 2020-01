Rússia. Descobertos restos mortais de Amazonas com mais de dois mil anos

A mais jovem foi enterrada de uma maneira comum na altura, como um "cavaleiro", o que implica cortar os tendões das pernas. Sob o ombro esquerdo, encontraram um espelho de bronze, juntamente com duas lanças e uma pulseira de contas de vidro na mão.

As caraterísticas da mulher mais velha foram as que mais surpreenderam os investigadores. Para além de ter vivido mais 15 anos do que a esperança média de vida da altura, foi enterrada como uma touca de cerimónia, muito ornamentada, e as jóias que usava eram compostas maioritariamente por ouro, o que destoa do habitual para a altura dos Citas, em que, por norma, a joalharia tinha uma quantidade de ouro muito reduzida.

As ossadas foram encontradas num cemitério conhecido como Devitsa V, um local composto por 19 montes, na região de Voronezh, na Rússia, e que está a ser estudado desde 2010.