Palavra do Ano 2019 é "violência doméstica"

“Violência doméstica” é a palavra do ano escolhida pelos portugueses numavotação online, anunciou a Porto Editora, a promotora da iniciativa. Os resultados finais mostram que recolheu 27,7% dos mais de 20.000 votos registados.

A escolha é justificada pela Porto Editora “em consequência dos inúmeros casos que foram sendo conhecidos ao longo do ano e que, infelizmente, resultaram em vítimas mortais - de acordo com notícias recentes, foram 35 mulheres, homens e crianças assassinadas em Portugal no contexto de violência doméstica só no ano passado”.



Havia dez candidatas: “sustentabilidade”, “violência doméstica”, “desinformação”, “multipartidarismo”, “nepotismo”, “seca”, “trotinete”, “lítio”, “jerricã” e “influenciador”.

Em segundo lugar, ficou a palavra “sustentabilidade” (a apenas a 0,1% de distância), que “liderou a votação desde o início até praticamente o final da votação, ficando assim notória a crescente preocupação que o tema da sustentabilidade desperta na sociedade portuguesa perante as sérias ameaças que pendem sobre a vida coletiva em consequência das alterações climáticas”, segundo comunicado da editora.

Outro tema que não passou ao lado dos portugueses é o problema da difusão de informações falsas através das redes sociais: “desinformação” ficou em terceiro lugar com 13,8% dos votos.

Este é a décima edição da "Palavra do Ano". Em 2018, a palavra vencedora foi "enfermeiro", que alcançou 37,8% dos 226 mil votos validados. A lista das vencedoras da Palavra do Ano inclui "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014), "refugiado" (2015), "geringonça" (2016) e "incêndios" (2017).