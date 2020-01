Ângelo Rodrigues revela planos para 2020 depois de episódio de "quase morte"

Ângelo Rodrigues prepara-se para viajar até ao continente asiático, antes de se lançar mais intensamente nos novos projetos deste ano. Foi o próprio ator quem o avançou à Renascença, onde foi convidado do programa da manhã desta segunda-feira.

“Vou viajar daqui a uns dias”, afirmou. Hesitante em avançar o destino, adiantou apenas o continente: Ásia.

“Pedi autorização ao meu fisioterapeuta e ele não só concordou, como incentivou. Diz que faz sentido psicologicamente, depois de todo o episódio que tive”, acrescentou.

Mas dos planos para 2020 fazem ainda parte a conclusão do documentário sobre o episódio que o levou ao hospital durante quase dois meses e o processo de recuperação – um projeto “oficial da SIC, em que pretendo contar toda esta jornada e todo este processo que me aconteceu”, com “toda a verdade”.

O documentário deverá abordar, essencialmente, a vida profissional do ator. “O que é público na nossa profissão é exatamente a profissão, na minha vida pessoal posso ter um pouco mais de reservas”, afirmou.

À conversa com As Três da Manhã, e sempre bem disposto, o ator recordou alguns episódios caricatos ocorridos durante o tempo em que esteve internado. Há pessoas com “muita imaginação”, conclui.

“Seguramente, metade do que apareceu foi empolado ou foi ficção científica e gabo muito a imaginação destes… eu não lhes chamo jornalistas, eu acho que são estagiários de escrita criativa”, afirmou.