Bruno de Carvalho antes do ataque a Alcochete: "'Nem sabem o que estava a ser preparado"

O antigo preparador físico do Sporting Márcio Sampaio revelou, esta segunda-feira, palavras potencialmente comprometedoras do então presidente leonino, Bruno de Carvalho, na véspera do ataque a Alcochete.

Márcio Sampaio foi ouvido durante a manhã, na 16.ª sessão do julgamento da invasão à Academia do Sporting, que decorre no Tribunal do Monsanto, em Lisboa. O preparador físico relatou a "surreal" reunião entre a equipa técnica liderada por Jorge Jesus e Bruno de Carvalho.

"Foi uma reunião surreal, pela quantidade de coisas que foram ditas. A reunião serviu para o presidente dizer que era o fim da linha, que não tínhamos mais condições para continuar, e para justificar o que tinha acontecido entre jogadores e adeptos na Madeira. Que estava em casa e que passou a madrugada - que esteve até às tantas da manhã - a falar ao telemóvel com o líder da claque Fernando Mendes, que queria o contacto, a morada do Acuña. Disse: 'vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado'", relatou a testemunha.

Questionado sobre o que é que Bruno de Carvalho quis dizer com "vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado", Márcio Sampaio especulou que o então presidente do Sporting tinha "supostamente desmontado" algo que estava a ser planeado pelos adeptos.

"Entendemos que estávamos despedidos"

A reunião decorreu a 14 de maio de 2018, no dia seguinte à derrota do Sporting contra o Marítimo, por 2-1, que significou a perda do segundo lugar do campeonato para o Benfica e levou à troca de palavras entre jogadores e elementos da claque Juventude Leonina. Primeiro no relvado, após o jogo, e depois no Aeroporto do Funchal.

Márcio Sampaio explicou que a reunião foi marcada por Bruno de Carvalho na sequência dos acontecimentos da Madeira e que estiveram presentes outros três ex-administradores da SAD do Sporting.

"Entendemos que estávamos despedidos. O treinador [Jorge Jesus] perguntou 'como é que vai ser?' e ele [Bruno de Carvalho] respondeu: 'vocês vão para casa, vou falar com os advogados do clube, que vão falar com os vossos advogados'. Perguntámos sobre o treino de amanhã [terça-feira, 15 de maio]. Ele respondeu: 'vocês aguardem, ainda não comuniquei ao departamento jurídico, marquem o treino para a tarde para me dar tempo para tratar da rescisão. Convém que se, de manhã, não vos entregarem nada, e estou a ser vosso amigo, apareçam no treino à tarde'", descreveu o antigo preparador físico do Sporting.

Márcio Sampaio, que se mantém na equipa técnica liderada por Jorge Jesus, atualmente no Flamengo, do Brasil, contou que foi o primeiro elemento da equipa técnica a chegar à academia de Alcochete, a 15 de maio. Relatou que o deixaram entrar, tendo informado depois os restantes elementos que também se deslocaram para a academia de Alcochete, onde acabaram por almoçar.

Durante e após o ataque à Academia