“Do Movimento Brota a Música” em Fátima

“Do Movimento Brota a Música 2” é o nome do espetáculo que a Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima e o Coro Infantil da Universidade de Lisboa apresentarão, no domingo, dia 12 de janeiro, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.

O evento marcará o final de uma formação conjunta homónima que decorrerá nesse fim de semana e na qual ambos os coros partilharão experiências e aprofundarão aspetos ligados ao fraseado musical e à expressão corporal.

Dinamizada por Érica Mandillo, a formação terá início no sábado, dia 11, com uma sessão de trabalho e terminará no dia seguinte com os coros a aprofundarem diversas peças do seu reportório, que serão depois interpretadas em conjunto no espetáculo a ter lugar pelas 17h00, no salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI.

Esta será a segunda vez que os coros se reúnem para uma formação conjunta. No ano passado, a experiência foi marcante para todos, pelo que, este ano, se repete.

Criada em outubro de 2003, a Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima é o coro infantil e juvenil do Santuário de Fátima.

Contando com a participação de 20 crianças e jovens, entre os 7 e os 18 anos de idade, o coro foi inicialmente constituído para animar a Peregrinação Nacional das Crianças a Fátima, mas, atualmente, participa também no coro litúrgico das celebrações do Santuário de Fátima.

O Coro Infantil da Universidade de Lisboa fez a sua primeira apresentação pública em junho de 2005 e integra 140 crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos. É dirigido pela maestrina Érica Mandillo, mestre em biofísica pela Faculdade de Ciências de Lisboa, com o curso de canto pelo Conservatório de Lisboa e o curso de Encenação de Ópera, pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Os coralistas do Coro Infantil da Universidade de Lisboa serão acolhidos na casa dos pais e amigos da Schola Cantorum.

O concerto tem entrada gratuita.