Marchesín eleito melhor guarda-redes da Liga em dezembro

Agustín Marchesín foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato em dezembro.

O guarda-redes do FC Porto recolheu 36,81% dos votos dos treinadores da I Liga. Superou a concorrência de Vlachodimos (18,06%), do Benfica, e de Makaridze (15,28%), do Vitória de Setúbal.

Esta é a quarta vez consecutiva que Marchesín vence o prémio de melhor guarda-redes do mês.

O FC Porto venceu dois dos três jogos que disputou em dezembro, com um rácio de seis golos marcados e apenas um sofrido, no empate, por um golo, no terreno do Belenenses SAD.