Manuel Machado acredita que o mercado pode chamar por Soares

Manuel Machado acredita que o mercado de transferências pode chamar por Soares por valores que o FC Porto admita vender, até porque há alternativas válidas no plantel.

Tiquinho Soares no FC Porto está a atravessar o melhor momento da época. O avançado brasileiro foi decisivo ontem em Alvalade ao marcar o golo da vitória sobre o Sporting. Soares marcou sete golos nos últimos sete jogos. No total da época soma 11 golos em 24 jogos oficiais.

O rendimento do jogador pode ter colocado de parte o cenário esboçado há algumas semanas de uma possível transferência para a China no mercado de inverno. Tiquinho Soares tem 28 anos. Chegou a Portugal em janeiro de 2015 para jogar no Nacional da Madeira de Manuel Machado. Em entrevista a Bola Branca, Manuel Machado admite o cenário de saída.

"O FC Porto tem mais três ou quatro jogadores capazes de preencher a posição 'nove', com uma eficácia igual ou aproximada daquela que o Soares tem vindo a ter. É um jogador muito importante para o clube. É evidente que se houver números irrecusáveis, em termos do mercado, o FC Porto não fugirá àquilo que normalmente é a regra no sentido de no melhor momento, perante as melhores ofertas, não perderem a oportunidade de fazer grandes encaixes. Só quem está por dentro do FC Porto e do seu protejo financeiro e desportivo poderá responder de forma concreta", afirma.

Nestas declarações, Manuel Machado fala da evolução de Soares no futebol português. Uma evolução positiva de acordo com o que o treinador antevia quando o estreou no Nacional.

"É um jogador de qualidade que tem confirmado aquilo que era previsível. Foi um jogador que veio para o Nacional da Madeira ainda com muito aprender, para trabalhar, mas com grande disponibilidade para o fazer. Por isso tem tido uma evolução nos emblemas que jogou, Nacional, Vitória de Guimarães e FC Porto. Ele tem tido ciclos nesta última fase que tem vivido ao serviço do FC. Porto, tem uma concorrência muito forte na posição e sabemos que é fundamental que um número nove, um jogador de área, perante tal concorrência, tenha de facto um rendimento efetivo que permita que os colegas que estão no banco fiquem na expectativa enquanto tal acontecer", concluiu.