FC Porto revela lesão de Pepe

Pepe está a contas com uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda, revelou o FC Porto esta segunda-feira.

Os dragões tinha revelado que o defesa-central seria reavaliado esta segunda-feira, depois de um traumatismo numa perna, que obrigou o experiente defesa a ser substituído do clássico contra o Sporting na primeira parte.

Esta é a terceira vez que Pepe se lesiona, esta época. A primeira foi ao serviço da seleção nacional, em setembro. A segunda foi frente ao Rangers, em Glasgow, em novembro, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Veja o lance da lesão de Pepe