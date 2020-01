Sul do Tejo muda horários sem aviso. "Quem vai dizer à chefe que estamos atrasadas por causa dos autocarros?"

A notícia apanhou os utentes de surpresa e muitos acabaram por chegar atrasados ao trabalho por causa da mudança nos horários dos autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST), que liga as duas margens do Tejo.

"Tenho de estar às 7h00 no trabalho e às 7h15 ainda estou a sair daqui...”, diz uma utente à Renascença, nesta segunda-feira.

“É que não avisaram! Não fizeram publicidade alguma nas camionetes”, diz um outro utente, chamando a atenção para o facto de os autocarros da TST “ainda terem os horários de 2 de setembro” afixados. “Todos os dias os vemos”.

A mudança de horários está anunciada apenas no site da Transportes Sul do Tejo. A empresa decidiu acabar com quatro carreiras, duas das quais com ligação a Lisboa, sem apresentar qualquer justificação.

“Informamos que dia 6 de janeiro de 2020 entram em vigor novos horários”, começa por anunciar o comunicado, indicando depois as carreiras em que há alterações e as que deixam de existir.

Os novos horários afetam as carreiras 101, 107, 120, 133, 160, 162, 169, 176, 191, 203, 207, 211, 222, 223, 228, 229, 240, 243, 317, 318, 333, 431, 432, 435, 437, 453, 454 e 565.

“A carreira 191 terá também alteração de percurso, passando o seu início/terminus para a estação ferroviária de Corroios”, indica ainda.

Quanto às carreiras suprimidas, a informação constante do comunicado é a seguinte:

“101A: Cacilhas – Cristo Rei (Direta) – tendo como alternativa a carreira 101 – Cacilhas – Cristo Rei.

168: Lisboa (Praça Espanha) – Torre Marinha/Dep. Água (via Amora) – tendo como alternativa as carreiras 114: Cacilhas – Paio Pires (Centro) e 195: Pinhal Conde da Cunha – Seixal (TF) para o terminal fluvial do Seixal, e as carreiras 112, 195 e 2A, para a estação e comboios de Foros Amora.



260: Lisboa (Praça Espanha) – Sesimbra (via Laranjeiro) – tendo como alternativa as carreiras 203: Cacilhas – Sesimbra e 207: Lisboa (Pça Espanha) – Sesimbra (via AE).



583: Cacilhas – Setúbal (Rápida) – tendo como alternativa a carreira 783: Setúbal – Cacilhas pela EN10, o comboio Fertagus e complementarmente o Metro Sul do Tejo.”

Não é acrescentada mais informação.

Esta manhã, primeiro dia das alterações, a reação dos utentes era de preocupação e crítica por não terem sido avisados.

“Ao menos tinham-nos avisado com antecedência. E agora? Quem é que vai dizer à chefe que estamos atrasadas por causa dos autocarros? Que a TST resolveu fazer isto?”, questiona uma utente.

A empresa garante que há alternativas, embora possam obrigar a mudanças de autocarros e a maior demora nos percursos.