Operação Natal e Ano Novo da GNR fecha com menos mortos

A operação Natal e Ano Novo da GNR terminou com um total de dez vítimas mortais. Um balanço ainda provisório, mas que aponta para menos 15 mortos do que em igual período do ano passado.

O número de feridos graves foi de 60, consequência de 3.620 acidentes rodoviários.

A operação, que teve início a 20 de Dezembro e terminou às zero horas do dia 5 de janeiro, contou com um reforço do patrulhamento rodoviário nas estradas de maior tráfego do país para prevenir acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

A GNR mobilizou diariamente cerca de 4.600 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.

Durante a operação, os militares da corporação estiveram "particularmente atentos" ao excesso de velocidade, manobras perigosas, ultrapassagens, mudança de direção e de cedência de passagem, uso do telemóvel durante a condução, não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares e uso do cinto de segurança.