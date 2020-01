Lisboa. Três detidos pela morte de jovem estudante junto ao Campo Grande

Foram detidos esta segunda-feira três suspeitos da morte do filho de um ex-agente da Polícia Judiciária. A notícia está a ser avançada pela TVI.

Segundo a estação, trata-se de três homens de origem guineense, das zonas de Queluz e Amadora, alvos de buscas na manhã desta segunda-feira.



Foram identificados com base em testemunhos, nomeadamente de vítimas de outro roubo que cometeram pouco antes na mesma zona, e pela análise das câmaras de videovigilância da estação de metro do Areeiro e até do interior de uma carruagem.



A Polícia Judiciária já confirmou, em comunicado enviado à Renascença, a detenção dos três suspeitos, acrescentando que se encontra "a realizar diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos" e remetendo "esclarecimentos complementares para momento posterior".

O jovem de 24 anos, que estava a estudar engenharia informática, morreu depois de ter sido esfaqueado junto à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na zona do Campo Grande, na noite de 28 de dezembro.



Ao tentar resistir, acabou por ser agredido e atingido várias vezes com uma arma branca.







[notícia atualizada às 11h06]