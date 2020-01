​D. José Cordeiro participa na marcha de homenagem a jovem cabo-verdiano

Já este domingo, solenidade da Epifania do Senhor, D. José Cordeiro presidiu à Eucaristia na Catedral, rezando "pelo jovem escuteiro e organista na Paróquia dos Mosteiros, Ilha do Fogo, Diocese de Santiago, em Cabo Verde".

"Na união de orações com a família, com o Instituto Politécnico e com as comunidades diocesanas, fez-se um apelo à justiça e à paz, na defesa da dignidade integral da pessoa humana, condenando todo o tipo de violência", refere a nota enviada à Renascença pelo secretariado das comunicações Sociais da diocese.

Esta segunda-feira, o bispo de Bragança-Miranda presidiu à eucaristia de 7.º Dia, no santuário de Nossa Senhora das Graças e na igreja de S. João Batista, em Bragança.

No próximo sábado, 11 de janeiro, D. José Cordeiro vai associar-se à marcha solidária silenciosa que sairá às 15h00 do Instituto Politécnico de Bragança, percorrendo as artérias da cidade, culminando com a celebração da eucaristia, às 17h00, na catedral.