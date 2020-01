Bragança. Estudantes cabo-verdianos "indignados" com morte de Luís Giovani

"Passaram-se vários dias e não gostámos nada da forma como o Governo, a justiça e os meios de comunicação trataram do caso. Estamos indignados com a forma como têm tratado tudo isto. Queremos justiça", disse o jovem cabo-verdiano, que está há um ano a estudar Gestão de Empresas em Portugal.

Em declarações à Lusa, Luís Júnior Lima adiantou que as marchas, que se realizam no sábado às 15h00 no Terreiro do Paço (Lisboa), na Avenida dos Aliados (Porto), na Avenida da República (Coimbra), na Rotunda do Rato (Covilhã) e na Sé da Guarda, são o reflexo da "indignação face à forma como o caso tem sido tratado".

"Nós queremos respeito. Estamos indignados com a forma como têm tratado este assunto e queremos, o mais rápido possível, que a justiça e o Governo se posicionem perante esta situação", afirmou um dos responsáveis pela iniciativa, Luís Júnior Lima, natural de Cabo Verde e estudante no Instituto Universitário da Maia (ISMAI).

Segundo Luís Júnior Lima, no sábado estão também previstas marchas de homenagem nas ilhas cabo-verdianas de Santiago, do Maio e do Fogo, em França, nos Estados Unidos da América e no Luxemburgo.

Já em Bragança, a marcha de homenagem sairá do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) com trajeto pela Praça da Sé até à Catedral, onde será celebrada missa pelo bispo de Bragança-Miranda, José Cordeiro.

À Lusa, o presidente do instituto adiantou que toda a direção do IPB estará presente e que o próprio só não estará se a data coincidir com o funeral do jovem em Cabo Verde, onde pretende deslocar-se para acompanhar as cerimónias.

O corpo do estudante cabo-verdiano, de 21 anos, ainda está em Portugal à espera de ser trasladado, o que deverá acontecer até ao final da semana.