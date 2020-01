Weinstein acusado de ser um "predador" sexual no arranque do julgamento

O produtor norte-americano Harvey Weinstein foi esta segunda-feora acusado de ser um "predador" no arranque do julgamento por crimes sexuais, em Nova Iorque, e que está a ser seguido por várias mulheres que o denunciaram.

De acordo com a Associated Press, a primeira sessão do julgamento foi breve, para decidir sobretudo questões processuais, mas houve tempo para Joan Illuzzi, do Ministério Público, acusar Harvey Weinstein de ser um predador, enquanto a advogada de defesa, Donna Rotunno, revelou que quer fazer um "interrogatório agressivo" às mulheres que o acusam.

Do lado de fora do tribunal estiveram algumas mulheres que dizem ter sido vítimas de assédio e abuso sexual por Harvey Weinstein, entre as quais as atrizes Rosanna Arquette, Sarah Ann Masse, Dominique Huett e Rose McGowan e a jornalista Lauren Sivan. Aos jornalistas, Rose McGowan agradeceu às mulheres que irão testemunhar no julgamento em nome das vítimas.