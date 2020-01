MeToo. Harvey Weinstein começa a ser julgado em Nova Iorque

O julgamento de Harvey Weinstein, ex-produtor de cinema norte-americano acusado de assédio sexual e violação, começa esta segunda-feira, em Nova Iorque.

As acusações contra Weinstein, atualmente com 67 anos, começaram em 2017 e foram divulgadas pelas publicações norte-americanas “New York Times” e “The New Yorker”.

O reconhecido produtor de filmes como “O Senhor dos Anéis” e “Sacanas Sem Lei” tem-se declarado sempre inocente, afirmando que todos os atos sexuais de que é acusado foram consensuais.