Irão. Filha do general assassinado diz que EUA e Israel vão enfrentar "dia negro"

A ameaça foi deixada pela filha do general Qassem Soleimani, assassinado por ordem de Donald Trump. Perante multidão em Teerão, durante as homenagens fúnebres, Zeinab disse que os Estados Unidos e o seu aliado Israel vão enfrentar um “dia negro”.

A filha de Qassem Soleimani, Zeinab, ameaçou diretamente um ataque às forças armadas dos EUA no Médio Oriente enquanto falava diante de multidão em Teerão.

“As famílias dos soldados norte-americanos no oeste da Ásia passam o dia esperando a morte de seus filhos”, disse Zeinab, deixando um recado: “O louco do Trump não pense que está tudo terminado com o martírio do meu pai”.

O líder supremo do Irão orou e chorou próximo dos caixões do general Qassem Soleimani e de outros mortos no ataque norte-americano em Bagdad na sexta-feira, durante as cerimónias fúnebres em Teerão.

O ayatollah Ali Khamenei, que tinha um relacionamento próximo com Soleimani, chorou durante as tradicionais orações muçulmanas pelos mortos.

O sucessor de Soleimani na força de elite iraniana Al-Quds, Esmail Ghaani, ficou ao lado de Ali Khamenei, assim como o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, e outros líderes da República Islâmica durante as cerimónias fúnebres.



O líder do grupo militante palestino Hamas está em Teerão e assistiu também às cerimónias fúnebres. Ismail Haniyeh, num discurso aos iranianos, descreveu o general Qassem Soleimani, como “o mártir de Jerusalém”.

Centenas de milhares de pessoas presentes no ato fúnebre também choraram a morte do general iraniano.

A tensão continua a escalar. O Iraque reagiu ao ataque norte-americano e aprovou a saída de tropas estrangeiras do país.

Donald Trump ameaçou reagir de forma "desproporcional" em caso de ataque do Irão e afirmou que vai impor sanções caso o Iraque avance com a medida de expulsar tropas estrangeiras.

Os embaixadores dos 29 países da NATO vão reunir-se, esta segunda-feira, extraordinariamente para discutir a crise entre os Estados Unidos e o Irão.