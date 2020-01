Guaidó, impedido de entrar na Assembleia Nacional da Venezuela, perde presidência

Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino da Venezuela em janeiro de 2019, tentou mesmo entrar no edifício subindo pelas grades, mas foi impedido. As tentativas foram filmadas por várias pessoas presentes no local.

Com vários deputados da oposição ao regime do Presidente eleito, Nicolas Maduro, detidos fora do edifício do parlamento pela polícia, Luis Parra, antigo elemento do partido Primeiro Justiça (opositor de Maduro e rival de Guaidó), foi escolhido presidente da Assembleia Nacional.

Os apoiantes de Juan Guaidó, que esperava ser reeleito no cargo, classificaram esta eleição como “um golpe parlamentar”, denunciando a ilegalidade do ato, por falta de ‘quorum’ para realizar a eleição.

Guaidó tentou garantir que todos os deputados opositores do regime pudessem aceder à sessão, mas um grupo da Polícia Nacional Bolivariana filtrou a entrada de muitos deles, considerando que não estavam “legalmente habilitados” para participar na votação.

“Se não entram todos, não entra nenhum”, disse Juan Guaidó, quando foi barrado à entrada da Assembleia Nacional.

Governo interino denuncia "atropelos do regime"

Em comunicado enviado às redações, o Governo interino da Venezuela acusou o regime de Nicolás Maduro, o Presidente em exercício, de impedir o acesso dos deputados da oposição com o objetivo de "obstaculizar a votação da nova direção da Assembleia Nacional e a reeleição de Juan Guaidó como presidente".

"Desta forma, alertamos os países e organizações do mundo livre sobre a manobra do regime para eleger uma direção apoiada por um grupo de deputados vinculados com atos de corrupção. É necessário assinalar que existem 49 deputados afetados por medidas de perseguição da ditadura de Maduro, muitos deles hoje no exílio e outros que se mantêm privados da liberdade por defender a democracia. Todos estes atos da ditadura realizaram-se em clara violação do artigo 200 da Constitução, que inclui a condição de imunidade parlamentar de que gozam os deputados", pode ler-se.