França em greve. Ópera de Paris já cancelou 63 espetáculos com prejuízo de 12 milhões de euros

Apesar de, como é possível verificar na página oficial da ONP , todos os espetáculos desde 5 de dezembro terem sido cancelados, na véspera de Natal, alguns bailarinos da companhia surpreenderam ao interpretar um excerto de O Lago dos Cisnes num palco improvisado sobre a escadaria do Palácio Garnier.

Esta alteração, de acordo com os trabalhadores da ONP, afetará fortemente as suas condições de reforma atuais, que estão em vigor desde 1698 e que permitem aos bailarinos aposentarem-se aos 42 anos.

Os artistas da Ópera de Paris (ONP) estão em greve desde 5 de dezembro de 2019, em resposta a uma proposta do Governo francês que pretende alterar o sistema de reformas no país.

Uma semana depois, no último dia do ano, músicos da Orquestra da Ópera Nacional de Paris seguiram o exemplo, tocando nas escadas da Bastilha partes das óperas Carmen, de Bizet, A Danação de Fausto, de Berlioz, e Romeu e Julieta, de Prokofiev, tendo terminado, em conjunto com os espectadores ali presentes, a cantar o hino nacional francês, como noticiado pelo jornal Le Figaro.