Simona Halep regressa ao pódio do ténis mundial

O destaque da primeira atualização do "ranking" WTA do ano, esta segunda-feira, é a subida da romena Simona Halep, campeã em Wimbledon em 2019, ao pódio. A tabela mundial de ténis é liderada pela australiana Ashleigh Barty.

Halep troca de posição com a japonesa Naomi Osaka, que caiu para a quarta posição. A tenista romena, que já foi líder do "ranking" feminino, é terceira, atrás da checa Karolina Pliskova, segunda classificada.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa, no 565.º posto do "ranking". Seguem-se Inês Murta, 635.ª, e Maria Fonte, que subiu três posições, para 891.ª. Não há mais tenistas lusas entre as 1000 melhores do mundo.

Neste início de 2020, disputam-se torneios em Auckland, Brisbane e Shenzhen, como preparação para o Open da Austrália, que, em princípio, arrancará a 20 de janeiro, em Melbourne.

Porém, os incêndios que têm devastado a Austrália, nas últimas semanas, deixam a realização atempada do primeiro torneio do Grand Slam do ano em dúvida. O próprio Novak Djokovic, número dois mundial entre os homens e presidente do conselho de jogadores do ATP, já sugeriu que a organização deve considerar o adiamento da prova, caso a saúde dos tenistas esteja em risco.