Lakers metem a quinta com recorde de bloqueios

Os Los Angeles Lakers obtiveram a quinta vitória seguida, na madrugada desta segunda-feira, ao derrotar os Detroit Pistons, em casa, por 106-99.

LeBron James e Anthony Davis foram os grandes destaques da partida. O Rei conseguiu um triplo-duplo de 21 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências. A Sobrancelha chegou ao duplo-duplo, com 24 pontos e 11 ressaltos, e ainda efetuou oito bloqueios a lançamentos adversários.

Os oito bloqueios de Davis, mais os seis de JaVale McGee, os cinco de Dwight Howard (que também amealhou 11 pontos e nove ressaltos), com mais um de Avery Bradley contribuíram para um total de 20. Um número que não se via na NBA há 19 anos (Toronto Raptors em 2001).

Do lado dos Pistons, destaque para Derrick Rose, que somou 28 pontos, e Andre Drummond, que fez um duplo-duplo de 12 pontos e 18 ressaltos.

Com este triunfo, os Lakers cimentam a liderança da Conferência Oeste, com um registo de 29 vitórias e sete derrotas. Os Pistons estão no 11.º lugar do Este, fora da zona de "play off", com 13 vitórias e 24 derrotas.

Todos os resultados



LA CLippers-New York Knicks, 135-132

Miami Heat-Portland Trail Blazers, 122-111

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves, 103-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies, 111-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons, 106-99