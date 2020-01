João Sousa entra em 2020 com subida de um lugar no "ranking"

João Sousa entra em 2020 com a subida de um lugar no "ranking" ATP. O melhor tenista português de sempre passa a ser 59.º classificado da hierarquia mundial, que é liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

Ainda em relação aos portugueses, Pedro Sousa subiu uma posição e é 139.º. João Domingues progrediu duas e está no 171.º posto. Frederico Silva teve o melhor registo, com subida de cinco lugares, até 197.º. Gonçalo Oliveira está mais longe, no 271.º lugar, após subir um degrau.

Num ano que começou com a nova competição, a ATP Cup, em três cidades australianas, a classificação mundial teve apenas duas mudanças no "top-10", uma troca entre Gael Monfils e Roberto Bautista Agut. O francês subiu ao nono lugar, já o espanhol caiu para 11.º.

O sérvio Novak Djokovic continua em segundo lugar, na perseguição a Nadal (está a 930 pontos), e o suíço Roger Federer em terceiro.