Vitória de Guimarães empresta Guedes a clube japonês

O Vegalta Sendai, do Japão, confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Alexandre Guedes, por empréstimo do Vitória de Guimarães.

No site oficial, o clube japonês revelou que a cedência do avançado português, de 25 anos, é válida por um ano, ou seja, até janeiro de 2021.

"Estou muito feliz por me juntar ao Vegalta Sendai. Darei o meu melhor, com ambição de ter sucesso neste novo desafio. Obrigado pelo apoio", afirmou Guedes, em declarações ao site oficial do seu novo clube.

Contratado ao Desportivo das Aves no início da temporada passada, Alexandre Guedes esteve ano e meio em Guimarães. Na última época, apontou oito golos em 34 jogos. Nesta, levava dois golos em oito jogos.

Guedes também representou os espanhóis do Reus durante temporada e meia, após deixar a equipa B do Sporting, clube que o formou.