Tiago Fernandes substituído por Pedro Duarte no Estoril

Tiago Fernandes deixou o comando técnico do Estoril e será substituído por Pedro Duarte, até à data treinador da equipa sub-23, sabe Bola Branca.

O treinador de 38 anos chegou ao Estoril no início da época com o objetivo de lutar pela subida de divisão.

A equipa canarinha ocupa o 8º lugar da II Liga, com 22 pontos, a dez de um lugar de subida, e segue numa série de cinco jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas. A derrota, em casa, contra o Feirense, ditou o fim do percurso de Tiago Fernandes no Estoril.

Tiago Fernandes esteve oito anos nas camadas jovens do Sporting. Na última temporada, assumiu a equipa principal do Sporting durante a transição entre José Peseiro e Marcel Keizer.

Após deixar o Sporting, assumiu o comando do Desportivo de Chaves, mas não terminou a temporada no clube que acabou por ser despromovido ao segundo escalão.

Bola Branca sabe que Pedro Duarte será o novo treinador do Estoril. O treinador de 39 anos era o técnico da equipa sub-23, que orientava desde o início da época.

O técnico fez praticamente toda a carreira nas camadas jovens no Braga e foi campeão nacional de juniores em 2013/14. Em 2017 deixou o clube arsenalista e esteve duas épocas no Tianjin Teda, da China. Voltou a Portugal na última temporada, foi adjunto do Sporting da Covilhã e terminou a temporada a orientar o Maria da Fonte.