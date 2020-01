Sporting de Braga pode lançar Rúben Amorim "para altos voos"

O Sporting de Braga pode ser a rampa de lançamento de Rúben Amorim para uma grande carreira como treinador. É esta a opinião de Tuck, antigo capitão do Belenenses, que partilhou balneário com o novo técnico arsenalista, quando este se estreou como jogador profissional.

Rúben Amorim teve uma estreia de sonho no comando técnico do Braga, com uma goleada, no Jamor, ao Belenenses SAD, por 1-7. Em entrevista a Bola Branca, Tuck recorda que, já quando dava os primeiros toques na bola, como profissional, o técnico minhoto mostrava atenção a todos os fatores do treino e augura-lhe grande sucesso no banco de suplentes:

"Já notava que era um miúdo muito inteligente, muito astuto e atento a todas as situações que se passavam no treino e no jogo. Parece-me que tem matéria para trabalhar e competência para poder evoluir. Teve bons treinadores, sendo inteligente, consegue aproveitar e potenciar as suas ideias. Naturalmente, e felizmente para ele, o Sporting de Braga tem um excelente plantel e pode ser uma forma de o catapultar para altos voos."