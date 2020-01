Pontapé de bicicleta de Zé Luís eleito melhor golo do mês de dezembro

O golo de Zé Luís contra o Paços de Ferreira foi nomeado o melhor do mês de dezembro pelo Sindicato de Jogadores, após uma votação promovida no site do organismo.

O pontapé de bicicleta do ponta-de-lança cabo-verdiano foi eleito de forma destacada, com 55,56% dos votos.

O golo de André Santos, do Belenenses, contra o FC Porto, foi segundo classificado, com 33,33%, e Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, contra o Gil Vicente fechou o pódio, com 11,11%.

O avançado do FC Porto junta-se a Nuno Tavares (Benfica), Anderson Silva (Famalicão), Luther Singh (Moreirense) e Toni Martínez (Famalicão) na lista de candidatos a melhor golo da época 2019/20. Este prémio será discutido pelos dez vencedores das votações mensais realizadas no site do Sindicato dos Jogadores.

Veja o golo: