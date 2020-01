Maniche: "Eficácia e experiência do FC Porto foram decisivas"

Eficácia, experiência e maturidade. São estes os fatores que, para o antigo internacional português Maniche, fizeram a diferença no clássico entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, ganho pelos dragões.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio, que representou os dois clubes, constata que o Sporting mostrou, em alguns momentos do jogo, uma imaturidade que foi aproveitada pelo rival, que é mais experiente.

"A eficácia e maior experiência da equipa do FC Porto foram decisivas. Notou-se imaturidade em alguns momentos do jogo do Sporting. Depois de terem marcado o primeiro golo, quiseram fazer o segundo rapidamente e, em alguns casos, precipitaram aquele último passe onde se pedia melhor definição. Existiu ansiedade excessiva. Era um jogo extremamente difícil para ambas as equipas, tanto uma como outra têm excelentes jogadores e foi um duelo equilibrado como seria de prever. Conseguiu ganhar aquele que errou menos", refere Maniche.



Luta a dois e o Sporting que se cuide

Maniche observa que o jogo de Alvalade expôs as diferenças existentes entre os plantéis de Sporting e FC Porto. Para o antigo médio, não há dúvidas: o título será decidido a dois, entre Benfica e FC Porto.

"Pelo título é uma luta a dois, mas já previa isso desde o início da época, pela forma como o Sporting estava a traçar o seu rumo. Estão ambos [FC Porto e Benfica] com uma distância abismal em termos de qualidade, organização e estrutura", assinala o antigo internacional português.

O Sporting terá de ter cuidado, se quiser acabar o campeonato no pódio:



"Neste momento, o Sporting não pode pensar exclusivamente nos jogos da Liga Europa, tem de olhar também para o campeonato. Têm o seu terceiro lugar em perigo, posto que já vem sendo comum nos últimos anos e que dá acesso às competições europeias. O Sporting lutará com Famalicão, Vitória de Guimarães e Braga pelos restantes lugares europeus, até porque as vagas da Liga dos Campeões já estão longe. De resto, o campeonato está ao rubro, com uma luta intensa pela fuga à descida de divisão. Infelizmente, a corrida pelo título será a dois."