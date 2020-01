Gilberto quer coroar longevidade na II Liga com subida pelo Covilhã

Uma subida de divisão é o único marco que resta completar na carreira de Gilberto, do Sporting da Covilhã, que cumpriu 300 jogos na II Liga na partida contra o Benfica B. O médio de 32 anos disputa a nona época consecutiva no clube serrano e diz que a equipa continua com o sonho da subida de divisão, em entrevista a Bola Branca.

"Espero que façamos melhor do que época passada. Acho que é sempre esse o objetivo. Temos de ter ambição de olhar sempre para cima, sonhar alto e lutar em todos os jogos pelos três pontos, com o objetivo de estar no topo e sonhar com a ambição de subir de divisão. O marco que me falta aqui é mesmo a subida, seria uma honra com esta camisola", reconhece.

Depois de um grande início de temporada, o Covilhã ocupa agora o 6º lugar da tabela, com 24 pontos. Em 2014/15, o Sporting da Covilhã falhou a subida de divisão por apenas um ponto. Terminou a época com 80 pontos, os mesmos do que o Desportivo de Chaves e União da Madeira, sendo que o clube madeirense acabou por subir de divisão.

"Todas as épocas foram especiais, todas tiveram momentos bons e menos bons, mas destacaria essa época em que estivemos praticamente a subir de divisão. Lutamos até ao último jogo, mas infelizmente não conseguimos, apesar de termos terminado com os mesmos pontos do que a equipa que subiu", disse.

O Covilhã perdeu recentemente duas das principais peças responsáveis pelo bom arranque de temporada: o treinador, Ricardo Soares, que orienta agora o Moreirense, e também Adriano Castanheira, que assinou pelo Paços de Ferreira. Daúto Faquirá é o novo treinador da equipa serrana e Gilberto lança um futuro risonho.

"Temos de ter sempre ambição. Eles saíram, mas chegarão outros certamente. A nossa ambição tem de ser sempre maior, no sentido de fazer mais e melhor. Não estamos numa boa fase, não está a ser fácil sair dela, mas depende de nós, da nossa mentalidade e como vamos encarar os próximos encontros. A qualidade de jogo tem estado patente no nosso jogo. Infelizmente não temos conseguido tornar isso em pontos e conseguir chegar ainda mais perto do topo", explica.

Homenagem de Pedro Proença

Gilberto tornou-se o 14º jogador a quebrar a marca dos 300 jogos na II Liga e foi homenageado por Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, antes do apito inicial da partida contra a equipa B do Benfica. Gilberto agradeceu o gesto e fala de "uma honra enorme".

"Foi um momento especial, sem dúvida, por parte da Liga, do presidente Pedro Proença, que já tinha conhecido há muitos anos, no torneio de Montaigu, ele foi o árbitro que nos acompanhou. Foi uma honra enorme para mim, não estava nada à espera, fiquei muito lisonjeado com a atitude, tanto dele como do Sporting da Covilhã, do presidente José Mendes, que tenho de agradecer muito o que tem feito por mim", disse.