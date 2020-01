Estoril rescinde com António Filipe e anuncia uma lesão grave

O Estoril anunciou a saída do guarda-redes António Filipe e a lesão grave do defesa João Góis.

Em comunicado, o clube canarinho, que hoje também chegou a acordo para a saída do treinador Tiago Fernandes, anunciou também "que chegou a acordo para a revogação de contrato" do guarda-redes de 34 anos.

"O Estoril agradece a António Filipe todo o profissionalismo e toda a dedicação demonstrada enquanto atleta do Estoril Praia, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ainda ler-se. António Filipe passou pelo Gondomar, Paços de Ferreira e Chaves antes de assinar esta época pelo Estoril. Fez apenas cinco jogos.

João Góis, lateral do Estoril, sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo frente ao Feirense, no sábado, e enfrenta um longo período de recuperação.