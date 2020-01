Leeds brilha, mas perde em casa do Arsenal na Taça

O Arsenal eliminou o Leeds United da Taça de Inglaterra, esta segunda-feira, por 1-0, em casa, no Emirates Stadium.

Apesar de terem sido os "gunners" a seguir em frente, foi o Leeds que mostrou a sua força em campo. A equipa treinada por Marcelo Bielsa, que está em lugar de subida à Premier League, dominou toda a primeira parte e terminou o jogo com com mais remates e posse de bola do que o Arsenal.

O único golo da partida foi apontado aos 55 minutos, por Reiss Nelson, e que acabou por decidir a eliminatória.