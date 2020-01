Jesualdo Ferreira informou-se sobre o futebol brasileiro com Jorge Jesus

Jesualdo Ferreira admite que se aconselhou com Jorge Jesus sobre o campeonato brasileiro após ter assinado contrato com o Santos. À partida para o Brasil, o novo técnico do "Peixe" recorda que Jesus também se aconselhou com Jesualdo antes de assinar pelo Al-Hilal.

"Há um ano e meio, quando o Jorge Jesus foi para a Arábia, almoçámos para que eu o pudesse informar sobre o futebol do Golfo. Agora almoçámos e falámos sobre a experiência dele no Brasil. Ele é um apaixonado pelo futebol brasileiro. Não pode ser outra coisa que não paixão. Ninguém pode ficar indiferente ao que aconteceu com ele", disse, no aeroporto.

No entanto, Jesualdo garante que não foi para o Santos pelo simples facto de ser português, na sequência do sucesso de Jesus no Flamengo.

"O Jorge Jesus ganhou no Flamengo e os adeptos vão pedir-me para ganhar no Santos. Mas temos de relativizar as coisas, ver isto de uma forma sensata. Não pode ir um treinador para o Santos só porque é português, mas pelo seu perfil. Espero que mais portugueses vão treinar para o Brasil, não por serem portugueses, mas porque têm qualidade para estar à frente de grandes equipas", garante.

O experiente treinador português mostrou-se entusiasmado por assumir o projeto que luta pelo campeonato nacional.

"Vamos ver como as coisas vão surgir. Não é uma tarefa fácil, mas vamos determinados para tentar empurrar o projeto do Santos. Foi isso que eu aceitei, foi essa a proposta que me fizeram. Vamos herdar uma equipa que ficou em segundo lugar, é um lugar pesado. Vamos para uma grande equipa, um clube mítico. No Brasil não ganham dois ou três, ganham muitos. É terrível para trabalhar, mas apaixonante. Espero encontrar isso. Estamos entusiasmados, mas também responsáveis, nenhum de nós é um miúdo. Sabemos das dificuldades e das nossas capacidades e podemos fazer coisas muito positivas", disse.

Sobre reforços, Jesualdo prefere ainda nao falar, até porque ainda nem sequer falou com a direção sobre esse aspeto. No entanto, o treinador diz que será uma experiência nova ter apenas 10 dias para preparar a equipa para competir no campeonato estadual.

"Não vou falar disso [reforços] neste momento. Ainda não conversei com os responsáveis. Vamos tentar, em dez dias, pôr a equipa a competir no campeonato estadual. Não é muito normal entrar em prova dez dias depois de começar a treinar. É uma coisa nova para mim. Simultaneamente vamos conhecer o plantel e preparar o futuro. Ver os jogadores que temos, até porque alguns podem sair entretanto", remata.