Inter vence em Nápoles e não deixa a Juventus fugir na liderança

O Inter de Milão venceu, esta segunda-feira, em casa do Nápoles, por 3-1.

A equipa de Antonio Conte entrou melhor na partida e abriu o marcador aos 14 minutos, por Romelu Lukaku, o mesmo avançado que bisou pouco depois, aos 33.

Milik ainda reduziu para o Nápoles em cima do intervalo, aos 39 minutos, mas Lautaro Martínez estabeleceu o resultado final na segunda parte, aos 62 minutos.

Com este resultado, o Inter de Milão volta à liderança partilhada com a Juventus, com os mesmos 45 minutos, depois da "Vecchia Signora" ter vencido o Cagliari com três golos de Cristiano Ronaldo.

Já o Nápoles continua em má forma e volta às derrotas. A equipa agora treinada por Gattuso ocupa o 8º lugar da Serie A, com 24 pontos.