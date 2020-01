De Rossi termina carreira

O médio italiano Daniele De Rossi anunciou esta segunda-feira que vai pendurar as botas e que vai voltar ao seu país natal para estar mais perto da família, depois de ter chegado a acordo para se desvincular do Boca Juniors.

"Preciso de voltar para casa. Despeço-me do Boca e do futebol. Despeço-me de um clube que entrou no meu coração, deste desporto, a minha paixão. Poderia ter acontecido em junho, em dezembro, mas tenho 36 anos e não podia continuar por mais 10 anos", disse o agora ex-jogador, campeão do mundo em 2006, com a seleção italiana, em conferência de imprensa.

De Rossi, que jogou durante 18 anos na Roma antes de se aventurar no futebol argentino com o Boca, afirmou não ter "nenhum problema grave de saúde", mas que sente "a necessidade de ficar perto da minha família, da minha filha. Eles sentem a minha falta e eu sinto a falta deles"

O médio, que afirmou sempre ter tido o sonho de jogar no mítico estádio La Bombonera, chegou ao Boca em junho de 2019 onde jogou pouco devido a algumas lesões. No total, foram sete jogos pelo clube argentino e um golo marcado.