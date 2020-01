Cristiano Ronaldo aponta o seu primeiro "hat-trick" no campeonato italiano

Cristiano Ronaldo apontou o seu primeiro "hat-trick" no campeonato italiano, na vitória da Juventus, em Turim, contra o Cagliari, por 4-0.

A partida estava empatada ao intervalo e o avançado português decidiu com três golos no segundo tempo, aos 49, 67 e 82 minutos. Gonzalo Higuain marcou o outro golo da "Vecchia Signora".

CR7 subiu agora ao segundo lugar na tabela de melhores marcadores do campeonato, com 13 golos, apenas atrás de Ciro Immobile, da Lazio, que já leva 19 golos apontados.

Com este resultado, a Juventus sobe à liderança isolada da tabela classificativa da Serie A, com 45 pontos, mais três do que o Inter, que joga em Nápoles ainda esta segunda-feira.